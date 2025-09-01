Bucsa no puede con Sabalenka y se despide del US Open en los octavos de final

La tenista española Cristina Bucsa ha caído eliminada este domingo en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, tras perder en dos sets ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y favorita a levantar el título, (6-1, 6-4) en una hora y 14 minutos de partido.

Cristina Bucsa no pudo dar la sorpresa ante la número uno del mundo, y cayó por la vía rápida frente a Aryna Sabalenka. La cántabra, que ha firmado su mejor participación en un Grand Slam, se vio superada por una gran versión de la bielorrusa que superó a la española en dos set. No fue el mejor día para Bucsa, que estuvo más errática de lo habitual, cometiendo hasta 17 errores no forzados por sólo nueve ganadores.

En un partido, que pese a comenzar con ambas jugadores sacando adelante su primer turno de servicio, arrancó Sabalenka con una marcha más. La número uno del mundo fue muy superior en la primera manga, consiguiendo cinco juegos de manera consecutiva para colocar el 6-1 a su favor en el marcador en menos de media hora de juego. Le estaba costando mucho a Bucsa aguantar el ritmo de bola de su rival, sobre todo con el segundo saque, con el que no sumó ni un solo punto.

Más igualado sería el segundo parcial, en el que Bucsa conseguiría mejorar sus porcentajes con segundo saque. Además, descendió el acierto de Sabalenka con sus golpes --pasó de cinco errores no forzados en el primer set a 13 en el segundo--. Pese a ello, la bielorrusa daría el golpe definitivo al encuentro con un 'break' en el quinto juego. Una rotura que, gracias a buen hacer con su saque, sería suficiente para llevarse el set (6-4).

En cuartos de final, la cabeza de serie número uno del torneo se enfrentará por un puesto en semifinales ante la checa Marketa Vondrousova, número 60 del ranking WTA, que venció en su partido de octavos de final a la kazaja Elena Rybakina en tres sets (6-4, 5-7, 6-2) en una hora y 53 minutos de partido.