Anabel Pantoja toma una decisión tras la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Tengo que respetar"

La noticia de la inesperada separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras 11 años de relación y dos hijas en común ha pillado a Anabel Pantoja en Madrid por motivos profesionales sobre los que aún no ha contado nada a sus seguidores a pesar de que, al margen del complicado momento personal que está viviendo su primo, en los últimos días está compartiendo en redes sociales cómo está siendo su nueva etapa en la capital con su hija Alma tras haber abandonado temporalmente su residencia de Gran Canaria entre lágrimas.

La influencer, que mantiene una maravillosa relación tanto con el hijo de Isabel Pantoja como con su todavía mujer -la pareja estaría a punto de firmar los papeles del divorcio, evidenciando que su decisión es definitiva y no hay marcha atrás- ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y, firme aunque deslizando su tristeza por el fin de su matrimonio, ha roto su silencio sobre la separación de Kiko e Irene.

"Es que yo, ya tomo la decisión de que no me voy a meter en temas... ¿Vale? No voy a hablar para nada. Es un tema y además tengo que respetar" ha expresado, asegurando que no piensa pronunciarse sobre este asunto tan delicado para su primo.

Sin embargo, sí ha revelado que "por supuesto" que apoya tanto a Kiko como a Irene tras su ruptura, y que les desea lo mejor a ambos en esta nueva etapa tras emprender caminos separados.

En cuanto a cómo se encuentra ella tras abandonar Arguineguín -todo apunta a que será una de las concursantes de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', en cuya grabación está inmersa junto a otros rostros concocidos como Bárbara Rey, Manu Tenorio, o Blanca Romero- Anabel nos ha contado que todo va "muy bien" y que está "muy feliz de estar aquí" en la que es su vuelta al trabajo tras el nacimiento de su hija Alma en noviembre de 2024.