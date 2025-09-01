AMP. Los laterales Héctor Fort y Adriá Pedrosa llegan cedidos al Elche CF y se marche el delantero Mourad

El Elche CF reforzó este lunes sus laterales con las llegadas de los cedidos Héctor Fort, procedente del FC Barcelona, y de Adriá Pedrosa, que llega desde el Sevilla FC, según informó el conjunto franjiverde en su web oficial.

Fort, que acaba de cumplir 19 años, llega al conjunto que entrena Eder Sarabia tras adquirir mucha experiencia competitiva en el Barça, con cuyo primer equipo debutó en diciembre de 2023 a las órdenes de Xavi Hernández en el que Hansi Flick le hizo jugar la temporada pasada en LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones, acumulando un total de 20 encuentros.

"Su seguridad defensiva, velocidad y capacidad para sumarse al ataque le convierten en un lateral moderno y fiable. A pesar de su juventud, Fort ya ha disputado encuentros con el primer equipo del Barça, mostrando personalidad, madurez y una notable capacidad de adaptación en escenarios de máxima exigencia. Además, ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección, donde es considerado uno de los defensas con mayor futuro del fútbol nacional", remarcó el Elche CF.

Por otro lado, Adrià Pedrosa reforzará la banda izquierda del equipo franjiverde hasta el final de la presente temporada, con opción de compra al término de esta cesión. Natural de Barcelona, Pedrosa, de 29 años, se formó en la cantera del RCD Espanyol, donde debutó en Primera División en 2018.

Su proyección y consistencia le permitieron dar el salto al Sevilla FC, equipo con el que ha acumulado experiencia en LaLiga, Copa del Rey y competiciones europeas. La pasada temporada disputó 31 encuentros con el conjunto de Nervión y sumó más de 2.000 minutos en el campo.

Con experiencia en las categorías inferiores de la selección española, Adrià Pedrosa llega al Elche CF, donde competirá por el puesto en la banda con el francés Leo Petrot, fichado también en este mercado estival.

Por otra parte, el Elche rescindió el contrato del defensa canario Jairo Izquierdo, que llegó en el mercado de invierno de la pasada temporada procedente del Cartagena y que se marcharía a la Liga chipriota.