AMP. El Girona FC incorpora al extremo español Bryan Gil y al portero croata Livakovic

El Girona FC se movió en el último día del mercado de fichajes de este y se hizo con tres incorporaciones, la del extremo español Bryan Gil, que ya estuvo la pasada campaña en el conjunto catalán, la del portero croata Livakovic, y la del delantero ucraniano Vladyslav Vanat.

El equipo que entrena Míchel volverá a contar con el andaluz Bryan Gil, en esta ocasión ya de forma permanente ya que ha firmado por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, procedente del Tottenham inglés.

El extremo estuvo cedido en el Girona FC por el equipo londinense en la actual temporada 2024-2025, disputando un total de 32 partidos entre LaLiga EA Sports, Champions y Copa del Rey, anotando cuatro goles y repartiendo tres asistencias.

El equipo catalán también reforzó su portería con el veterano internacional croata Dominik Livakovic, de 30 años y que llega en su caso en calidad de cedido hasta el final de temporada por parte del Fenerbahce turco. "Con su llegada, el Girona FC refuerza su portería con un futbolista de contrastada trayectoria y amplia experiencia internacional", celebró el club.

La terna de refuerzos del Girona FC se completó con el delantero ucraniano de 23 años Vladyslav Vanat, que firmó por las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2030 y que llega procedente del Dinamo de Kiev de su país.

El futbolista, nacido en Kamianets-Podilskyi, llega después de "consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol de Ucrania y de firmar temporadas de gran rendimiento en el conjunto de Kiev", según destacó el comunicado del club gironí.

El equipo entrenado por Míchel Sánchez incorpora a un atacante que "destaca por su movilidad, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno", un delantero "con buen juego de espalda, disparo potente y olfato goleador además de una gran eficacia desde el punto de penalti". En la última temporada con el Dinamo de Kiev, firmó 21 goles en todas las competiciones, 17 de ellos en la liga ucraniana.