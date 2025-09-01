Alejandro Sancho se defiende de las críticas por alquilar la casa de su madre, María Jiménez

El próximo 7 de septiembre se cumplirán dos años del fallecimiento de María Jiménez y, para sorpresa de muchos, su hijo Alejandro Sancho ha decidido alquilar por habitaciones la casa de Chiclana de la inolvidable artista, que se convirtió en su refugio en los últimos años de su vida.
Una propiedad compuesta por 4 apartamentos de 25 metros cuadrados a solo cinco minutos de la playa, con jardín y piscina, "muy estilo Frida Kahlo" -ya que cada habitación está pintada de un color- que la cantante de 'Se acabó' diseñó y decoró personalmente para que se quedasen sus amigos cuando iban a visitarla, y que el joven ha decidido abrir al público no solo por motivos económicos, sino también como homenaje a su madre, a la que sigue teniendo muy presente en su día a día.
Y así lo ha asegurado este domingo tras acudir al programa 'Fiesta' para recordar a María y su tumultuoso matrimonio con su padre, Pepe Sancho: "Cualquiera puede alquilar la casa de María Jiménez, y súper bien. La gente se va encantada. Es bueno porque como lo diseñó ella y tal, es una cosita bonita de poder compartir con la gente" explica, revelando que "mucha gente hasta ahora no sabía que era su casa y por darle un poquito eso, un homenajecito a mamá". "La echo mucho de menos, como si hubiera sido ayer que se murió la pobre" confiesa, reconociendo que dos años después sigue notando mucho su ausencia..
Haciendo oídos sordos a las críticas, Alejandro defiende que la alguila por un "precio económico. Hay cuatro apartamentos y yo lo veo razonable". "Ella estaba encantada con eso. Además, no, no, ella estaba encantada, además cuando ella misma hospedaba algún cliente. Porque ella ha estado en esa época, flipaba y decía 'pero madre mía, pero que esto de estar de repente compartiendo mi casa con algún extraño'. Y al final entrar a la relación, sí, bien" asegura.