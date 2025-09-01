Al menos 78 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del lunes

Al menos 78 personas han muerto en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer de este lunes, según han informado fuentes de los hospitales que continúan funcionando en el enclave palestino citadas por medios palestinos.

Del total, 32 corresponden a la zona de la ciudad de Gaza, señalada por las autoridades israelíes como objetivo de una inminente ofensiva terrestre para "conquistarla".

Diez de las víctimas han fallecido por el impacto de dos proyectiles en los barrios de Al Zeitun --siete muertos-- y Al Sabra --tres muertos--, en el sur de la capital gazatí.

Desde el Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, han informado de la muerte de una mujer embarazada y de un menor de edad en un bombardeo sobre la casa en la que vivían en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de Gaza, informa la agencia de noticias palestina WAFA. En total, en este centro hospitalario han recibido 33 cadáveres.

Otros dos menores de edad han muerto en un ataque sobre una tienda de campaña para desplazados en la calle Al Nasr, en el oeste de la ciudad de Gaza.

Además, Israel ha lanzado artefactos incendiarios en torno al mercado del barrio del Jeque Raduán, en el norte de la ciudad de Gaza, lo que ha provocado un fuego que ha afectado a tiendas de campaña para desplazados.

Por otra parte, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, ha confirmado la muerte de un hombre y varias personas más heridas en un ataque israelí sobre la antigua escuela Al Mazraa, en el este de la ciudad.

El último balance del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), eleva a 63.557 los muertos a causa de la ofensiva militar desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023. La ofensiva ha provocado una grave crisis humanitaria y una escasez de alimentos que ha causado la muerte de 348 personas por hambre.