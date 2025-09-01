Abascal quiere una macrocausa judicial sobre los incendios, de los que culpa al Gobierno y también al "seguidismo" de PP

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este martes que su partido está estudiando acciones judiciales con idea de que se abra una macrocausa sobre los incendios forestales de este verano, de los que no sólo culpa al Gobierno de coalición, sino también al PP por su "seguidismo" con las políticas de cambio climático.

"Quiero que sepan que también estamos estudiando acciones judiciales para iniciar una macrocausa que investigue exactamente y hasta el final todas las responsabilidades políticas y criminales ante los incendios que han asolado España este verano", ha señalado en una rueda de prensa en la sede nacional de Vox.

A su juicio, el primer responsable de los incendios es el Gobierno de coalición por sus políticas en el medio rural y por no haber puesto los medios suficientes para parar los fuegos. "La estafa climática ya va demasiado lejos --ha dicho--. No solo destruye nuestra economía, lo teníamos muy claro, sino que además destruye el medio ambiente y destruye las propiedades y toda la vida de muchísimas personas".

PP Y PSOE LANZÁNDOSE LAS COMPETENCIAS "ASQUEROSAMENTE"

Abascal también ha criticado que el PSOE y el PP se hayan pasado el verano "lanzándose las competencias asquerosamente", mientras los españoles se quedaban "abandonados".

De hecho, también responsabiliza al PP de la dimensión de la ola de incendios forestales, primero por no haber pedido la ayuda elevando el nivel de alerta en las comunidades donde gobierna, y también por hacer "seguidismo total de la política climática", lo que llama "el terrorismo climático que impide limpiar los montes o que lleva a decisiones increíbles en momentos absolutamente absurdos para vaciar presas que son totalmente necesarias también para apagar esos incendios".

El líder de Vox concluye que este verano de incendios ha demostrado que "España sigue teniendo una mafia corrupta en el Gobierno y que sigue sufriendo una estafa de oposición, que no deja de pactar con el gobierno aquí y en Europa todas las políticas y que sólo se pelean por las competencias autonómicas aumentando el caos y el desgobierno y que sólo se pelean entre ellos por ver quién es el más corrupto".