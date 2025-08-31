Agencias

Vandalizan la Casa del Pueblo del PSOE en Arenas (Ávila) con pintadas con simbología nazi

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Casa del Pueblo del PSOE de Arenas de San Pedro (ÁVILA) ha amanecido vandalizada con pintadas de simbología nazi y mensajes de odio contra inmigrantes, el colectivo LGTBIQ+ y el presidente del Gobierno.

El secretario general socialista en la localidad, Felipe Lozano, ha denunciado los hechos y ha advertido de que "quien normaliza o justifica estos discursos es tan responsable como los autores".

Lozano ha reclamado al alcalde una respuesta "firme" ante lo que considera una "deriva de odio que amenaza la convivencia". "Los socialistas no vamos a callarnos ni a escondernos, nuestro compromiso con la defensa de los derechos y con quienes más lo necesitan es inamovible", ha señalado en declaraciones recogidas en un comunicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Camacho pide la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez tras el giro político en Bolivia

Camacho pide la liberación de

Olga Moreno y Agustín Ettiene, juntos en la fiesta de despedida de Gloria Camila

Olga Moreno y Agustín Ettiene,

Jessica Bueno se pronuncia sobre la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Jessica Bueno se pronuncia sobre

Sofía Palazuelo regresa a Madrid tras disfrutar de sus vacaciones familiares

Sofía Palazuelo regresa a Madrid

Sheila Casas se alegra de que Escassi haya encontrado de nuevo el amor

Sheila Casas se alegra de