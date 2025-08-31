Trump contempla la declaración de una orden ejecutiva para endurecer los requisitos de voto presencial en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este domingo que tiene intención de declarar una orden ejecutiva para endurecer los requisitos del voto presencial en el país al exigir identificación obligatoria a los votantes registrados y anular algunas de las condiciones para ejercer el voto por correo.

Trump lleva años asegurando que el voto por correo fue uno de los factores principales en lo que describe como un fraude electoral durante los comicios de 2020 que desembocaron en su derrota frente al candidato demócrata Joe Biden. Es una teoría de la conspiración desmentida por la Fiscalía General del país, la Direccion de Inteligencia Nacional, jueces federales y estatales e incluso antiguos miembros de su campaña electoral.

Sin embargo, el tema del voto por correo salió a colación durante la pasada cumbre de Alaska con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según comentó Trump después, el mandatario ruso le dijo que, a su entender, había perdido las elecciones por una manipulación de este sistema.

Ahora, en un mensaje publicado esta pasada madrugada en su plataforma Truth Social, Trump ha anunciado que está preparando una orden ejecutiva para que "la identificación de votante acompañe a cada voto, sin excepciones" y para prohibir el voto por correo "excepto para la gente que esté muy enferma y para los militares en el extranjero".

"Aquí solo se van a usar votos en papel", ha zanjado el mandatario estadounidense, si bien carece de la facultad constitucional para dictar las normas electorales en los estados.