Tamara Rodríguez, hermana de Michu, se pronuncia rotunda tras salir a la luz su testmento

Michu fallecía el pasado 7 de julio a los 33 años tras sufrir un fallo cardíaco por causa de los problemas congénitos de corazón que padecía de nacimiento, y es ahora cuando se ha conocido cuáles habrían sido sus últimas voluntades. Consciente de la grave enfermedad que sufría, la ex de José Fernando habría hecho su testamento hace años y, para sorpresa de propios y extraños, habría una única heredera, su madre Inmaculada Gamaza, a la que habría legado todos sus bienes -una casa en Arcos de la Frontera, un coche y una motocicleta- según revelaba hace unos días 'TardeAR'.

Una noticia que cogía desprevenida a su hermana Tamara Rodríguez, que visiblemente sorprendida ha confesado en conversación con el programa de Mediaset que "no sabía nada". Y, sin disimular su malestar porque Michu no la hubiese tenido en cuenta en su herencia, ha dejado claro que "en el caso de que sea verdad da igual, si es a mi madre es como si fuese a mí, porque yo estoy en la casa".

Inma, por su parte, ha reaccionado al hecho de ser la única heredera de su hija muy emocionada, asegurando que aunque "yo era su todo", le ha extrañado la decisión de la fallecida porque creía que dejaría sus bienes a la hija que tuvo con José Fernando, Rocío, de 7 años. Además, ha quitado importancia al 'enfado' de Tamara por no estar incluida en el testamento, bromeando con un reportero de 'Vamos a ver' con que su hija mayor manda más que ella en su propia casa.

La cosa no se ha quedado ahí, ya que Tamara ha vuelto a hablar para el programa de Telecinco y ha afirmado que el hecho de figurar como única heredera de Michu, "es un aprieto" para su madre, ya que como ha revelado, su hermana tenía deudas que ahora deberán afrontar ellas: "La casa de mi hermana será para alquilarla para pagar las deudas, que mi hermana tenía un montón". "La cogieron una vez con un perro que tenía las orejas cortadas, le echaron 2.500 euros. Más todo las multas que tiene, más todo de Hacienda, cuando ha hecho tele. Por eso, que deudas tiene" ha relatado, adelantando qué harán con el piso que la fallecida tenía en su localidad natal y al que, como asegura, no tienen previsto mudarse ni ella, ni Inma.

Sin pelos en la lengua, Tamara ha reconocido que no entiende por qué Michu le dejó todo a su madre, aunque sí ha expresado que "¡hombre, yo en la calle no me voy a quedar!", apuntando que si la beneficiaria de su herencia no ha sido su pequeña es "porque mi hermana ha respaldado que yo no me quede tampoco en la calle". "Mi hermana diría 'mi madre y mi hermana que arreglen el tema este para que, cuando después herede la hija, el día de mañana que esté libre', no perderlo" ha elucubrado, dando un paso al frente para asegurar que ayudará a Inma "si alquila la casa para pagar las deudas, yo me hago cargo de la persona que está dentro".