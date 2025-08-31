Agencias

Sara Verdasco y Juan Carmona presentan a su hija Sara a toda la familia

Antonio Carmona ofrecía un concierto hace unos días en Madrid y estuvo arropado en el escenario por sus hijas, Marina, Lucía Fernanda y su sobrino, Juan Carmona. Un día clave para toda la familia ya que este último y Sara Verdasco presentaron a su hija Sara a toda la familia.

A los dos meses de su nacimiento y aprovechando el concierto del artista en la capital, la pareja presentaba a toda su familia a la pequeña Sara, protagonizando un momentazo de lo más emotivo entre todos.

Marina Carmona desvelaba minutos después que acababa de conocer a la pequeña y que le había parecido "guapísima, porque Sarita es guapísima y Juanito también, o sea que... las niñas, feas, no les iban a salir a ninguno de los dos".

Sara Verdasco y Juan Carmona anunciaban las Navidades pasadas el mejor de todos los regalos. Casados desde 2016, y padres de dos mellizas de cuatro años, Carmen y Valentina, la hermana de Fernando Verdasco y el sobrino de Antonio Carmona han cumplido su sueño de convertirse en familia numerosa.

