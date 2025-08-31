Sánchez presenta mañana su propuesta de Pacto de Estado ante la emergencia climática en la apertura del curso político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta este lunes 1 de septiembre la propuesta del Ejecutivo de Pacto de Estado para afrontar la emergencia climática, en un acto que tendrá lugar a las 12.00 horas en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, al que también asistirá la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

El Pacto de Estado frente a la emergencia climática centrará este lunes el acto de apertura del curso político del jefe del Ejecutivo, en la sede del Ministerio que dirige Sara Aagesen, que ha pedido esta semana "coordinación y unidad" ante "un drama como son los incendios", durante su visita al Centro Nacional de Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Sobre el contenido del Pacto, la ministra se mostraba convencida de que "la componente rural, la componente de reto demográfico va a ser una variable imprescindible".

Por otro lado, preguntada por si hacen falta más medios y más profesionales para hacer frente a los incendios, incidía en que "tiene que ser gente profesionalizada" y apostaba por "dignificar la carrera" con "mejores condiciones en materia de formación, en materia del operativo".

Para allanar el camino al Pacto de Estado, el presidente del Gobierno ha creado una Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética, que celebró su primera reunión en el Complejo de la Moncloa antes de la celebración del último Consejo de Ministros.

La Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética se ha puesto en marcha con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en materia de transición hacia un modelo productivo y social más ecológico.

Sánchez defiende así la necesidad de "redimensionar y redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático", a la luz de lo ocurrido este verano con los incendios que han asolado buena parte de España y las temperaturas récord registradas en distintas regiones.

Para el presidente del Gobierno, se trata de algo que hay que "hacer conjuntamente las instituciones y el resto de la sociedad". "Somos todos los afectados por esta emergencia climática", sostiene.

El líder socialista considera que tienen que hacer "una apuesta que trascienda las legislaturas y que, por tanto, la emergencia climática y las políticas vinculadas con la emergencia climática sean políticas de Estado".