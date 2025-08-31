Agencias

Prohens irá este lunes a Son Moix para la entrega de una camiseta especial del Illes Balears Palma Futsal

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este lunes, en el Palacio Municipal de Son Moix, a la entrega de una camiseta conmemorativa del Illes Balears Palma Futsal.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico, la presidenta Prohens irá tal día a las 11.30 horas al Palacio Municipal con motivo de la entrega de una camiseta especial del laureado equipo mallorquín.

Después del acto de entrega en la pista del Palacio Municipal de Son Moix, tendrá lugar una fotografía con los jugadores, el cuerpo técnico y el director general del club, José Tirado.

