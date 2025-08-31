Principales titulares de los periódicos para el lunes 1 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "China afianza con Rusia e India un eje de poder frente a Trump".

-- "Gaza, el lugar más letal para el periodismo".

EL MUNDO

-- "El PP arranca con 40 escaños más que el PSOE pero Vox se dispara".

-- ""Elon le dijo a Trump: '¡Estás rodeándote de zoquetes!'"".

ABC

-- "El fracaso del reto demográfico del Gobierno ahoga la España rural".

-- "Veinte presos políticos españoles, olvidados por Sánchez y Zapatero en las cárceles de Maduro".

EL PERIÓDICO

-- "Los retos de Trump y Ucrania agitan el nuevo curso de la UE".

-- "El consumo de pescado en España cae más de un 30% en una década".