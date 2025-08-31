Agencias

Montero (Podemos) pide unidad de los partidos en torno a Gaza pese a sus discrepancias

Por Newsroom Infobae

Guardar

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha pedido este sábado unidad a favor de Gaza: "En un momento discrepante, incluso dentro de izquierda, la imagen de la unidad entre partidos independentistas, Podemos, Comuns, incluso los socialistas es importante".

En declaraciones en Barcelona antes de que la Global Sumud Flotilla parta a Gaza, ha urgido al Gobierno a que "abandone su complicidad con el genocidio" y a que todos los países rompan relaciones con Israel, al que califica de Estado terrorista.

"Que convoquen un consejo de ministros extraordinario y que abandone el Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista y Sumar, su complicidad", ha dicho, y ha pedido que toda la ciudadanía apoye la flotilla durante toda su travesía, como forma de protección.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Camacho pide la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez tras el giro político en Bolivia

Camacho pide la liberación de

Olga Moreno y Agustín Ettiene, juntos en la fiesta de despedida de Gloria Camila

Olga Moreno y Agustín Ettiene,

Jessica Bueno se pronuncia sobre la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Jessica Bueno se pronuncia sobre

Sofía Palazuelo regresa a Madrid tras disfrutar de sus vacaciones familiares

Sofía Palazuelo regresa a Madrid

Sheila Casas se alegra de que Escassi haya encontrado de nuevo el amor

Sheila Casas se alegra de