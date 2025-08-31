Matías Prats Jr le enseña a su hijo sus raíces visitando la localidad de su abuelo

Feliz por la llegada de su primer hijo, Matías Prats y Claudia Collado han querido compartir con sus seguidores unos de los momentos más emotvios a nivel familiar desde el nacimiento del pequeño para el que también han elegido el nombre de Matías.

Tras su llegada el pasado 12 de junio, los recién estrenados papás también han recurrido a las redes sociales para presumir de familia feliz en estos primeros días de esta nueva etapa que han comenzado como familia de tres. "Nunca había tenido las manos tan ocupadas ni el corazón tan lleno de amor. Bienvenido, pequeño Matías" escribía el encontes recién estrenado papá en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotos en el que no faltó el momento en el que el periodista Matías Prats conoció a su nieto.

Ahora, a punto de acabar el verano, Matías ha querido mostrarle a su hijo sus raíces a través de una visita muy especial a la localidad de Villa del Río, en Córdoba. Allí, el periodita visitó junto a su hijo un estatua con la figura de su abuelo y también el pabellón deportivo municipal y museo Matías Prats en memoria de su abuelo. "Mi abuelo Matías Prats me dejó una huela muy profunda. Viajar hasta su pueblo, Villa del Río, junto a mi hijo ha sido un regalo muy especial" ha escrito el joven en su cuenta de Instagram.