Marruecos intercepta un alijo de 2.400 pastillas piscotrópicas en la frontera de Ceuta

La Policía de Marruecos ha detenido a un hombre de 39 años de edad en el paso fronterizo de Ceuta cuando transportaba 2.400 pastillas psicotrópicas.

El incidente se produjo el sábado, cuando el individuo fue interceptado con las pastillas, identificadas como Rivotril, que han quedado confiscadas, informa el portal de noticias marroquí HessPress.

El sospechoso ha sido puesto a disposición judicial bajo supervisión de la Fiscalía, ha indicado la Policía, que investiga ya posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Las autoridades han destacado la intensificación de las operaciones para combatir el tráfico de drogas internacional y el contrabando de sustancias psicotrópicas.

