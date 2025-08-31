Las telecos afinan su oferta televisiva de cara al nuevo curso con el fútbol y el entretenimiento como reclamo

Las principales telecos que operan en España se encuentran en pleno proceso de promoción de sus ofertas comerciales de cara al nuevo curso que arranca tras el verano y la apuesta televisiva de Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi tiene como principales reclamos el fútbol y los contenidos de entretenimiento.

Los últimos en afinar su propuesta televisiva han sido Movistar y Vodafone, que a finales de esta misma semana han anunciado algunas de sus nuevas propuestas.

Por un lado, Movistar ha anunciado la inclusión sin coste de la Segunda División B del fútbol español --denominada de forma oficial Primera Federación Versus E-Learning-- para los clientes de cualquier modalidad convergente del operador, a lo cual se suma la Segunda División (LaLiga Hypermotion).

De este modo, los clientes convergentes de Movistar ya tienen acceso (comenzó este pasado viernes) a los 10 mejores partidos por jornada de la Primera Federación Versus E-Learning a través de un nuevo canal accesible desde el dial 52.

Por su parte, la apuesta de Vodafone pasa por reforzar el entretenimiento de calidad de corte familiar, por lo que a partir de septiembre la teleco añadirá 25 nuevos canales a 'Vodafone TV' con cine, series, deportes, contenido infantil, documentales y música.

En ese sentido, entre los canales que se añadirán destacan AMC+ Connect, BBC Drama, AMC Anime, BBC Top Gear y Sol Música, ha resaltado la empresa en un comunicado.

En cuanto a Digi, la operadora de origen rumano ya anunció a mediados de agosto la inclusión de la Segunda División B en su plataforma de televisión (Digi TV), la cual lanzó a finales de 2024 y cuenta con alrededor de 100 canales que incluyen cine, series, deportes, documentales y entretenimiento.

De este modo, Digi ofrecerá a los clientes que tengan contratada su plataforma de televisión los 10 mejores partidos de cada jornada de la Segunda División B, mientras que el resto de encuentros podrán verse en diferido.

Esta misma semana MasOrange también dio a conocer su apuesta para captar clientes en el segmento de mayor poder adquisitivo con una propuesta de 222 euros al mes denominada 'Orange Todo', una tarifa 'premium' con fibra, móvil y un paquete completo de televisión que incluye, entre otras cuestiones, diversas plataformas de 'streaming' y fútbol nacional e internacional.

Los servicios de televisión incluyen los partidos de fútbol de LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey, la Supercopa, la Premier League, la Bundesliga y la Serie A, además de otras competiciones como la Fórmula 1 y MotoGP.

A ello se añaden las plataformas de 'streaming' Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Sky Showtime, además de 90 canales de televisión.