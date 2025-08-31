Agencias

Israel lanza nuevos ataques contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ejército de Israel ha efectuado este domingo un nuevo ataque contra la "infraestructura militar" del partido milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, en una nueva operación contra las posiciones del grupo a pesar el alto el fuego vigente desde noviembre.

Aunque existe este frágil cese de hostilidades, Israel mantiene que se reserva el derecho a efectuar estos ataque si percibe actividad en la zona e insiste en que el Ejército libanés debe asumir inmediatamente el control de la región y ejecutar de una vez un difícil plan para desarmar a la organización, que se niega categóricamente a deponer las armas.

Los últimos ataques se han concentrado cerca del histórico castillo de Beaufort, la fortaleza cruzada conocida localmente como Qal'at al Shaqif, al sureste de Arnún, después de que Israel detectara "actividad militar" en la zona, según un comunicado.

"La existencia del sitio y la actividad en él constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", ha indicado el Ejército en su argumento habitual para justificar un ataque que, por ahora, no ha dejado víctimas.

Por otro lado, la agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha constatado al menos una docena de bombardeos israelíes en la región de Nabatiye durante las últimas horas. Tampoco hay constancia de víctimas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hiba Abouk conquista el Festival de Cine de Venecia con un espectacular y atrevido look de inspiración lencera

Hiba Abouk conquista el Festival

Alejandra Rubio sube la temperatura compartiendo su imagen más apasionada con Carlo Costanzia

Infobae

Cayetano Rivera vive su peor tarde en los ruedos

Cayetano Rivera vive su peor

Cayetano Rivera guarda silencio sobre su posible nueva ilusión

Cayetano Rivera guarda silencio sobre

Gloria Camila reúne a todos sus seres queridos en una fiesta de despedida

Gloria Camila reúne a todos