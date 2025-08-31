Irlanda traslada su malestar a Alemania tras la agresión policial a una manifestante propalestina en Berlín

La embajadora de Irlanda en Alemania, Maeve Collins, ha trasladado su malestar a las autoridades alemanas después de que el pasado jueves un policía propinara hasta dos puñetazos a una ciudadana irlandesa durante una manifestación propalestina en Berlín.

El Ministerio de Asuntos Exteriores irlandés ha informado de que Collins y altos cargos del Ministerio se han puesto en contacto con las autoridades alemanas para tratar este caso. El departamento ha ofrecido su "disposición a prestar asistencia consular a la ciudadana afectada, si lo solicita", informa la televisión pública irlandesa RTÉ.

Los vídeos publicados en redes sociales muestren a la mujer irlandesa, Kitty O'Brien, siendo golpeada en al menos dos ocasiones en la cara por un agente en la calle Rosenthaler y después trasladada por la fuerza por policías fuera de la manifestación.

O'Brien participaba en el denominado Bloque Irlandés de Berlín, grupo que ha informado de que ha tenido que someterse a una cirugía en el brazo derecho por las lesiones sufridas cuando "tiraron de ella y le retorcieron el brazo con mucha fuerza hasta romperle el hueso". Recibió atención en el Hospital Charité de Berlín.

Los agentes "no mostraron preocupación alguna por el estado de nuestra camarada y en su lugar estallaron en un ataque de violencia unilateral", según el Bloque Irlandés de Berlín, que denuncia que sus miembros fueron atacados en dos ocasiones anteriores, "en el Día de la Nakba y en abril, cuando protestamos frente a la Embajada irlandesa en Berlín contra la deportación de dos ciudadanos irlandeses".

La Policía de Berlín ha informado de que ha trasladado el caso a la Dirección de Delitos Policiales de la Oficina Policial Penal Estatal de Berlín "para esclarecer si hubo una respuesta desproporcionada o de relevancia penal". Un portavoz policial ha resaltado que los manifestantes desobedecieron las órdenes de disolverse e "insultaron verbalmente" y "ofendieron físicamente" a varios policías.

"Los agentes se vieron obligados a emplear la fuerza de inmediato, incluidos ataques selectivos para quebrar la resistencia y realizar el arresto", ha argumentado.