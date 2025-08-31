Agencias

Interrumpidos los trenes entre Fix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) por una avería en subestación eléctrica

Adif ha interrumpido la circulación de trenes entre los municipios de Flix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) por una incidencia en una subestación eléctrica.

Según ha informado la empresa pública a través de un mensaje en la red social 'X', el corte --que recae sobre la línea convencional entre Zaragoza y Reus-- se debe a una falta de tensión en la catenaria provocada por la avería en subestación eléctrica.

En concreto, han sido afectados dos trenes de pasajeros de Media Distancia que circulan por dicho trayecto y que han sido detenidos cerca de Flix y de Riba-Roja. "Trabajamos para solucionarlo lo antes posible", ha trasladado Adif.

