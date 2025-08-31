Gianluca Vacchi arrasa con su visita sorpresa a Madrid. Risas, mujeres y baño de masas con un grupo de fans

Convertido en uno de los personajes más populares del panorama internacional con la 'dolce vita' plagada de lujos y viajes que lleva en compañía de su mujer Sharon Fonseca, y de su hija Blue Jerusalema (4) el italiano Gianluca Vacchi ha arrasado en su visita sorpresa a Madrid para asistir a la fiesta con la que el Atlético de Madrid presentó el pasado 21 de agosto en su estadio a sus nuevos fichajes, en la que ejerció de Dj.

Aprovechando su paso exprés por la capital, el multimillonario ha aprovechado la tranquilidad de sus calles en agosto para cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de la Milla de Oro madrileña. Sin su pareja -en la que ha encontrado la estabilidad- pero muy bien rodeado por un grupo de atractivas jóvenes, el empresario disfrutó de una relajada velada en una terraza entre risas, bromas y mucha diversión.

Con un look con el que acaparó todas las miradas, compuesto por gafas de sol -a pesar de ser de noche-, una ajustada camisa blanca abierta que marcaba su trabajada anatomía a sus 58 años, y un elegante pantalón negro, Vacchi fue reconocido por un grupo de seguidores, con los que no dudó en fotografiarse derrochando cercanía y simpatía.

Pendiente en todo momento de su teléfono móvil, el italiano se dio un baño de masas en el que, además, fue sorprendido por un artista callejeró que le cantó un rap mientras él lo escuchaba divertido con una sonrisa.