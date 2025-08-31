Agencias

El Real Oviedo se hace con la cesión del lateral Javi López, procedente de la Real Sociedad

Por Newsroom Infobae

El Real Oviedo y la Real Sociedad anunciaron este domingo que han alcanzado un acuerdo para la cesión hasta el final de esta temporada 2025-2026 al conjunto ovetense del defensa tinerfeño Javi López, que llega a su nuevo club para "apuntalar el lateral izquierdo".

Javi López, de 23 años, debutó en LaLiga EA Sports en las filas del Deportivo Alavés el 21 de junio de 2020 y tras cuatro temporadas en el primer equipo 'babazorro', fue fichado por el conjunto 'txuri-urdin' donde la pasada temporada se hizo con sus servicios la temporada pasada y sumó un total de 38 partidos disputados.

