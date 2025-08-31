El primer ministro de Portugal anuncia que financiará 133.000 viviendas públicas

El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, ha anunciado este domingo que el Gobierno tiene previsto aportar financiación para 133.000 viviendas públicas y ha resaltado que la vivienda es una de las prioridades para el Gobierno dentro de la próxima semana.

En concreto, Montenegro ha mencionado que el próximo jueves el Gobierno va a firmar una línea de crédito de 1.300 millones de euros con el Banco Europeo de Inversión (BEI) para financiar la construcción de viviendas accesibles y ha planteado que habrá 133.000 viviendas públicas dentro de las estrategias de vivienda a nivel municipal.

"Vamos a fomentar la inversión privada, a eliminar burocracia, a simplificar los procedimientos, a crear un régimen fiscal atractivo, a avanzar con medidas innovadoras para que la oferta aumente y moderar los precios", ha afirmado Montenegro durante la clausura de la Universidad de Verano de su formación, el Partido Social Demócrata (PSD), según recoge la prensa lusa.

Montenegro ha insistido en que la iniciativa privada es fundamental, aunque ha indicaod que "el Estado tiene un papel del que no va a abdicar para nodejar a nadie atrás y para regular los mercados". En vivienda, Portugal tiene "un desafío enorme, pero que tiene que ser vencido". "Y lo va a ser", ha remachado.

Otra de las medida prevé dar un plazo a los organismos públicos con patrimonio para "que expliquen por qué no se está utilizando ese patrimonio". "Si va a seguir abandonado se lo vamos a dar a Estamo --empresa pública responsable del patrimonio inmobiliario del Estado portugués--, que podrá hacer lo que quiera con ello: venderlo, alquilarlo,...", ha indicado.

"No vamos a colaborar para que el patrimonio público se degrade, sin darle uso y sin justificación. Donde no haya justificación deberá ponerse a disposición para que se aproveche, sea en el ámbito público o en el privado", ha añadido.

Asimismo ha mencionado que el Gobierno avanzará en la denominada "ficha única digital" para cada inmueble, un documento de acceso digital que reunirá todos los documentos certificados relativos a ese inmueble, "una especie de carné de identidad del inmueble".