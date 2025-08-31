El presidente indonesio cancela un viaje a China ante la escalada de las protestas

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha cancelado el viaje que tenía previsto para la semana próxima a China ante el incremento de las protestas contra las autoridades que se han extendido de Yakarta a otras ciudades del país.

Prabowo tenía previsto participar en la cumbre anual de la Organización de la Cooperación de Shanghái y asistir a un desfile militar para conmemorar el 80ª aniversario de la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente permanecerá en el país, ha explicado el secretario de Estado, Prasetyo Hadi, citado por los medios indonesios.

Prasetyo ha explicado que el presidente ha decidido quedarse para supervisar las iniciativas para poner fin a los disturbios tras cinco días de graves incidentes. "Con humildad y pidiendo disculpas al Gobierno chino, el presidente Prabowo Subianto ha comunicado que no puede cumplir con su invitación", ha apuntado Prasetyo.

"Teniendo en cuenta la dinámica interna, el presidente quiere supervisar personalmente los acontecimientos y buscar la mejor solución", ha añadido.

Este mismo sábado, el mandatario se ha reunido con el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Agus Subiyanto, y con el jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo, para evaluar la situación.

Precisamente Listyo y Agus han instado a los manifestantes a contenerse. "Las instrucciones del presidente están claras: los actos de anarquía tendrán una respuesta firme del Ejército y la Policía, conforme a la ley", ha advertido Listyo. El jefe de la Policía ha sido interrogado por las reiteradas peticiones de dimisión. "Mi cargo depende del presidente", ha remachado.

Agus también ha pedido el fin de la violencia y ha defendido el derecho a la protesta pacífica. "Insto a todos los miembros de la sociedad a evitar una escalada y a restablecer el orden en toda Indonesia", ha apelado.

En uno de los últimos incidentes, cientos de manifestantes ha saqueado el domicilio del diputado Ahmad Sahroni, en el norte de Yakarta. Un vehículo eléctrico aparcado en la casa ha sido destruido y se han llevado bienes de valor como bolsos de lujo, una televisión, una figura del personaje Iron Man a tamaño real o material de gimnasio, según los vídeos difundidos en redes sociales.

Sharoni, miembro del Partido Democrático Nacional, ha sido objeto de críticas por su vida lujosa. Es presidente del Club de Propietarios de Ferrari de Indonesia y es diputado desde 2014. El 2 de agosto, tras el inicio de las protestas contra la clase política, Sharoni dijo que la reivindicación de disolver el Parlamento es propia de "las personas más estúpidas del mundo".

Los disturbios se han extendido de Yakarta a otras ciudades como Cirebon, Makassar, Solo, Malang, Kediri o Brebes, donde los manifestantes han atacado comisarías y han incendiado edificios públicos.

Las protestas comenzaron para denunciar los altos salarios de la clase política, pero se han agravado tras la muerte del conductor de un mototaxi de 21 años, Affan Kurniawan, golpeado el pasado jueves por un vehículo blindado de la Policía durante una manifestación