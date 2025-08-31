El presidente de Guyana apela a la paz y el orden con vistas a las elecciones presidenciales de este lunes

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha realizado este domingo un llamamiento a la paz y al orden en víspera de las elecciones presidenciales que se celebrarán este lunes, las primeras desde la escalada de tensión por la disputa territorial con Venezuela, que reivindica como propio el Esequibo, que abarca más de la mitad del suelo del país.

"Pido a cada guyanés, viva donde viva, apoye a quien apoye, lo joven o mayor que sea, que salga a votar este lunes. Hacedlo con confianza, hacedlo con dignidad y hacedlo de forma que vuestra elección sea solo vuestra y que el derecho de vuestro vecino a elegir sea respetado tan celosamente como el vuestro propio", ha afirmado en un discurso recogido por el diario 'Guyana Chronicle'.

En particular se ha dirigido a los líderes políticos del país para pedirles que dejen que prevalezca el "sentido común", con respeto a las leyes y al proceso democrático. "Atemperemos nuestra pasión para que se imponga el sentido común y la decencia y guíen nuestras acciones. Los ojos del mundo están sobre nosotros, pero, más importante aún, dependen de nosotros las esperanzas de nuestros hijos. No los decepcionemos", ha añadido.

Así, ha pedido dar "ejemplo" de "gente que puede no estar de acuerdo sin discordias, que puede competir sin despreciarse y que puede elegir sin caos". "Os pido que estas elecciones sean pacíficas y ordenadas, que nuestra democracia se imponga de nuevo y que nuestra patria salga fortalecida y más unida", ha abogado.

Las elecciones se celebrarán entre las 6.00 y las 18.00 horas, según la Comisión Electoral de Guyana, que ha informado de que son unos 750.000 los habitantes censados para votar.

Según la ley guyanesa, el candidato cuyo partido gane los comicios será elegido automáticamente presidente. Compiten el presidente saliente, Irfaan Ali, del Partido Progresista del Pueblo (PPP), que aspira a un segundo mandato; el líder opositor Aubrey Norton (APNU, coalición Alianza para una Nueva Unidad) y el multimillonario Azruddin Mohamed, fundador de WIN (Invertimos en la Nación).

Tradicionalmente, el voto se reparte entre el partido de Ali, de origen indio, y los que apoyan a la organización de Norton, de ascendencia afroguyanesa.