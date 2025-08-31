Agencias

El Kremlin advierte de que Europa está "poniendo palos en las ruedas" a la paz en Ucrania

Por Newsroom Infobae

La Presidencia rusa ha denunciado este domingo que los principales países europeos están obstaculizando las iniciativas para poner fin al conflicto armado en Ucrania con "palos en las ruedas" y ha criticado la "intransigencia" de Kiev.

"El Partido de la Guerra europeo no se está calmando (...). Los europeos están obstaculizando todo (...), poniendo palos en las ruedas, (...) siendo indulgentes y animando al régimen de Kiev a seguir en su postura completamente absurda de intransigencia", ha afirmado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en una entrevista con la televisión pública rusa Rossiya 1.

En ese sentido, Peskov ha advertido de que este "es un gran error que no beneficiará en absoluto al régimen de Kiev, sino todo lo contrario, empeorará aún más su situación".

En particular sobre Europa, Peskov ha criticado sus planes de militarización anunciados en los últimos meses que "van en contra de los esfuerzos para resolver el conflicto en Ucrania.

