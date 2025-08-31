El español Jaume Munar también se mete en los octavos de final de Nueva York

El tenista español Jaume Munar ha accedido este sábado a los octavos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EE.UU.), gracias a su triunfo por 6-1, 6-4 y 6-4 contra el belga Zizou Bergs, asegurando así su presencia en una ronda donde estará el también español Carlos Alcaraz.

En la Pista 17 de Flushing Meadows, el mallorquín empezó arrollador con dos 'breaks' a su favor y sendas consolidaciones al servicio, para un 4-0 que le encarriló pronto el set inaugural. Bergs también cedió sus dos primeros servicios en el siguiente set e igualmente fue a remolque, sin que apenas le sirviera maquillar el marcador con un quiebre (5-3).

El belga opuso más resistencia a Munar en el comienzo de la tercera manga, pues cedió su servicio en el tercer juego pero lo recuperó en el cuarto (2-2). Ambos jugadores se mostraron más sólidos al saque en los juegos posteriores hasta que en el noveno dio el balear un arreón, pues no malgastó un 0-40 y logró rotura para sellar de inmediato la victoria.

Tras un duelo de poco más de dos horas, Munar certificó su billete a unos octavos de final donde se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, verdugo en dieciseisavos de su compatriota Flavio Cobolli por 6-3, 6-2, 2-0 y retirada por molestias físicas después de hora y media de partido.