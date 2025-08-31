Agencias

Detenido un menor por una agresión sexual a una joven cerca del centro de acogida de Hortaleza

Por Newsroom Infobae

Guardar

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de origen marroquí por una presunta agresión sexual a una joven de 14 años cerca de las instalaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza.

El arresto se llevó a cabo esta madrugada por unos hechos ocurridos en el parque Isabel Clara Eugenia, próximo al citado centro de menores, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y ha adelantado 'Okdiario'.

La Comunidad de Madrid remitirá el caso de este menor inmigrante a la Delegación del Gobierno para que proceda a su reagrupamiento familiar conforme a la legislación vigente.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha remitido ya 37 expedientes de menores a Delegación ante la imposibilidad de su integración.

La Consejería no tiene constancia de que Delegación del Gobierno haya iniciado ningún procedimiento de reagrupación familiar para que estos menores salgan de la red de protección.

La Consejería seguirá adoptando tantas acciones como sean necesarias para que la Delegación cumpla con sus obligaciones legales.

EuropaPress

