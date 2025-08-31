Agencias

Cayetano Rivera guarda silencio sobre su posible nueva ilusión

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cayetano Rivera se dejó ver este jueves en la plaza de toros de Cuenca compartiendo cártel con José María Manzanares y la novillera a caballo, Olga Casado. Un día en el que su nombre volvió a resonar con fuerza en los medios de comunicación y no precisamente por su faceta profesional.

Tal y como se informó ayer en 'TardeAR', el torero habría recuperado la ilusión en el amor con una chica, por el momento anónima, de 31 años y que recibe el nombre de Patricia.

Sin embargo, el torero quiso mostrarse de lo más discreto y no hizo ninguna aclaración cuando se le preguntaba por esta información en el ruedo. Además, tampoco quiso comentar qué le ha parecido la separación de su hermano, Kiko Rivera, e Irene Rosales tras nueve años de matrimonio.

Siempre discreto con su vida privada, parece que Cayetano no quiere entrar a confirmar si es cierto que ha conocido a alguien que le ha devuelto la ilusión en el amor tras su ruptura sentimental con María Cerqueira hace unos meses.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Última hora del estado de Jaume Anglada mientras el conductor que lo arrolló sale en libertad bajo fianza

Última hora del estado de

Tamara Rodríguez, hermana de Michu, se pronuncia rotunda tras salir a la luz su testmento

Tamara Rodríguez, hermana de Michu,

Gianluca Vacchi arrasa con su visita sorpresa a Madrid. Risas, mujeres y baño de masas con un grupo de fans

Gianluca Vacchi arrasa con su

La Reina Letizia, ideal en clave dénim en la última parada de su 'gira' por las zonas más afectadas por los incendios

La Reina Letizia, ideal en

Hiba Abouk conquista el Festival de Cine de Venecia con un espectacular y atrevido look de inspiración lencera

Hiba Abouk conquista el Festival