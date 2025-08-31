Brasil y Argentina, finalistas de la Copa América de baloncesto tras batir a Estados Unidos y Canadá

Las selecciones de Brasil y Argentina se jugarán el título de campeón de la Copa América de Baloncesto 2025, que se está disputando en Nicaragua, después de imponerse en sus respectivas semifinales a los Estados Unidos (92-77) y a Canadá (83-73), reeditando la final de hace tres años con triunfo argentino.

El combinado brasileño se llevó su duelo ante el estadounidense, privado de grandes figuras y jugadores reconocidos más allá del escolta del Panathinaikos Jerian Grant, gracias a un sensacional cuarto final en el que arrasó a su rival con un parcial de 34-9.

El base Yago Santos, 25 puntos y 12 asistencias, el pívot Bruno Caboclo, 20 y 9 rebotes, y el ala-pívot Lucas Dias, 18 y 13 capturas, lideraron a la actual subcampeona americana, mientras que el base Langston Galloway fue el mejor de los estadounidenses con 22 tantos.

El otro finalista será también de Sudamérica después de que Argentina, actual campeona, derrotase con claridad a Canadá en la otra semifinal, en su caso gracias a un gran comienzo de partido, con un 24-9 en los primeros diez minutos que su rival ya no fue capaz de levantar ni de acercarse.

Por parte del equipo que entrena Pablo Prigioni, con jugadores conocidos del baloncesto español como Nico Brussino (Dreamland Gran Canaria), Juan Marcos (Barça) o Juanmpi Vaulet (Movistar Estudiantes) o Juan Fernández (Bàsquet Girona), sobresalió con 26 puntos (7/9 en triple) y 6 asistencias José Vildoza, nuevo jugador para esta temporada 25-26 del Bàsquet Girona. En el bando canadiense, también sin sus principales figuras, destacó el base del Casademont Zaragoza Trae Bell-Haynes (15).