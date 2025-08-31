Agencias

AV. Piastri gana en Zandvoort y aprovecha el infortunio de Norris y Alonso suma

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha dado este domingo un golpe al Mundial de Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta cita del campeonato, y beneficiarse además del abandono de su compañero y principal rival, el británico Lando Norris, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) ha sumado unos trabajados puntos y Carlos Sainz (Williams) ha vivido otro mal día.

Piastri ha dominado de principio a fin un carrera que ha tenido la salida de hasta tres coches de seguridad, el último en las vueltas finales por la avería del McLaren de Norris cuando intentaba alcanzar al líder del Mundial y que le ha dejado fuera.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha finalizado en la segunda posición, mientras que el tercer escalón del podio ha sido para el sorprendente francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que ha sabido defender su buena posición de la calificación.

En cuanto a los españoles, el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) ha sumado unos trabajados puntos tras una complicada carrera al acabar noveno, octavo real por la sanción al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el madrileño Carlos Sainz (Williams) ha acabado fuera de los puntos (13º) tras un día muy sufrido con problemas en el coche y sanciones.

