Al menos 20 palestinos muertos en ataques israelíes desde el amanecer de este domingo en Gaza

Al menos veinte personas han muerto desde el amanecer de este domingo en acciones militares israelíes en la Franja de Gaza, según fuentes de los hospitales gazatíes.

Un niño ha muerto por disparos israelíes en Al Qarara, al norte de Jan Yunis, según ha informado el Complejo Médico Nasser de la ciudad de Gaza. Varias personas más han resultado heridas, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

Otra persona ha fallecido y varias más están heridas tras un bombardeo de la aviación israelí en el campo de desplazados de Al Bureij, en el centro del enclave palestino, según el Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

El Hospital de Al Auda ha sido el que más cadáveres ha recibido, ocho, seguido del Hospital Nasser, con cinco, mientras que el Hospital de los Mártires de Al Aqsa ha recibido cuatro cuerpos y la Clínica del Jeque Raduán ha recibido dos. Cierra la lista el Hospital Al Shifa, con un muerto.

Las víctimas del Hospital de Al Auda han sido identificadas como Sabri Ahmedlatif Yaber, Usama Sami Ahmed, Jalil Raed Jalil al Waui, Hussam Shuhail al Li, Monaster Ibrahim Abdulá Abú Ayadá y Mohamed Ubaid Abdulá Abú Ayadá.

Por otra parte, el Hospital de los Mártires de Al Aqsa ha anunciado la muerte de Shaima al Ashram por malnutrición y falta de tratamiento médico adecuado. El Hospital de Al Shifa ha dado cuenta de la muerte de Rahaf al Balaui por malnutrición y falta de tratamiento médico.

TOTAL DE 63.459 MUERTOS

El Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este domingo de que son ya 63.459 los muertos y 160.256 los heridos desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza en respuesta al ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 que se saldó con 1.200 fallecidos.

De estas cifras, 88 muertos y 421 heridos corresponden a víctimas documentadas en las últimas 24 horas, según el Ministerio, que advierte que el número real es mayor debido a que muchos cuerpos aún permanecen bajo los escombros o en zonas a las que no permite el acceso el Ejército israelí.

Desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el último alto el fuego, se han contabilizado 11.328 muertos y 48.215 heridos. El balance incluye además los muertos cuando hacían cola para recoger ayuda humanitaria, 30 en las últimas horas, con lo que suman 2.248 "mártires" en total.

Además, en las últimas 24 horas los hospitales gazatíes han registrado siete nuevas muertes por inanición y malnutrición, por lo que esta categoría acumula 339 fallecidos, incluidos 124 niños.