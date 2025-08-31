Adif restablece la circulación en ambas vías entre Calatrava y Puertollano (Ciudad Real)

Adif ha abierto a la circulación ferroviaria la vía que permanecía cerrada entre Calatrava y Puertollano (Ciudad Real), en la línea de alta velocidad Andalucía-Madrid, tras un incendio declarado esta mañana en la cola de un tren procedente de Almería.

"Tras quedar apartado el tren de la incidencia y reconocer el buen estado de la infraestructura, se vuelve a circular por ambas vías entre Calatrava y Puertollano", ha explicado Adif en sus redes sociales.

La circulación en una de las dos vías ya se restableció por la tarde, al mismo tiempo que los 210 pasajeros del tren afectado fueron transbordados a otro tren. Hasta ahora se ha estado utilizando solo una vía en ese trayecto.

La Guardia Civil tuvo que evacuar a los pasajeros mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio. Como consecuencia de este incidente, la circulación ferroviaria en el tramo de alta velocidad comprendido entre Puertollano y Calatrava (Ciudad Real), en la línea que conecta Madrid con Andalucía, fue suspendida durante varias horas.