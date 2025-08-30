Agencias

Tres muertos y 94 heridos en un descarrilamiento de un tren en Egipto

Tres personas han muerto Y 94 más han resultado heridas este sábado tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros al oeste de la ciudad de Dabaa, en la gobernación de Marsa Matrú, en el oeste de la costa egipcia, según el balance publicado por el Ministerio de Sanidad egipcio.

Fuentes consultadas por el diario estatal 'Al Ahram' han indicado que el accidente ocurrió en una zona desértica situada entre Dabaa y Sidi Abdulrahman, cuando la locomotora se ha salido de la vía y ha arrastrado al primer coche, que ha volcado, aparentemente debido al hundimiento de los raíles.

Varias ambulancias se han desplazado de inmediato hasta el lugar y han trasladado a los heridos a los hospitales de El Dabaa, El Alamein, Al Hamam, según 'Al Ahram'. Habitantes de la zona también se han movilizado para ayudar tras el incidente.

El tren, numerado como el 1935, cubría un trayecto entre Marsa Matrú y Alejandría. La ruta se encuentra cortada y se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.

