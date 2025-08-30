Todos los incendios de Galicia, ocho en Ourense y uno en Lugo, siguen bajo control

Por segundo día consecutivo, todos los incendios declarados en Galicia --actualmente, siete en Ourense y uno en Lugo-- permanecen bajo control desde el mediodía del viernes. En este tiempo, se han extinguido tres grandes fuegos que han arrasado miles de hectáreas en Ourense.

Así lo informa la Consellería de Medio Rural en su última actualización sobre incendios en Galicia, con datos recabados hasta las 09.00 horas de los fuegos con una dimensión superior a 20 hectáreas.

Durante la jornada del viernes, los fuegos quedaron todos bajo control y se pudieron apagar varios de los grandes incendios de la ola de agosto. Así, se dieron por extinguidos los de Carballeda de Valdeorras (5.300 hectáreas), uno de los originados en Vilardevós, en la parroquia de Vilar de Cervos (2.418,71 hectáreas) y el de Carballeda de Avia (3.296,14 hectáreas).

Por su parte, están bajo control los mayores incendios declarados durante la ola, que se han convertido en los de mayor entidad de la historia de Galicia: el de Larouco, con 30.000 hectáreas calcinadas en hasta 10 localidades tras originarse en la parroquia de Seadur; y el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, con 19.000 hectáreas, donde el foco de Vilariño, por el momento, está estabilizado y los dos de Chandrexa, controlados.

También en la provincia de Ourense siguen controlados los incendios de: Avión, parroquia de Nieva (250 hectáreas); Oímbra y Xinzo de Limia, parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas), que ha calcinado parte de otros siete municipios ourensanos; A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas), que ha calcinado terreno en otras ocho localidades de la provincia y se extendió hasta Lugo por Quiroga; Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas), y Maceda, parroquias de Santiso y Castro de Escuadro (3.500 hectáreas).

En Lugo, continúa bajo control el fuego de A Pobra do Brollón, parroquia de Abrence (900 hectáreas), iniciado en el mediodía del pasado lunes 25.