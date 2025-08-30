Reestablecida la circulación del tren Almería-Madrid, cuyos pasajeros serán transportados

La circulación del tren de alta velocidad que viajaba desde Almería con destino Madrid, y que fue interrumpida tras un incendio declarado en el coche cola de este vehículo, ha sido reestablecida a las 16,10 horas de este sábado, mientras que sus 210 pasajeros están a la espera de ser transportados, según ha informado Renfe a Europa Press.

Así, la compañía ha indicado que se ha autorizado la circulación de los trenes que partían desde las estaciones de Madrid, Sevilla, Granada y Málaga y que estaban sin salida debido a esta incidencia. El incendio, que fue extinguido poco después, provocó la detención del tren en el término municipal de Argamasilla de Calatrava y la evacuación de los pasajeros, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

La Guardia Civil tuvo que evacuar a los pasajeros mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio. Como consecuencia de este incidente, la circulación ferroviaria en el tramo de alta velocidad comprendido entre Puertollano y Calatrava (Ciudad Real), en la línea que conecta Madrid con Andalucía, fue suspendida.

De su lado, el 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que, debido al corte de circulación, un segundo tren quedó detenido con 416 pasajeros en el punto kilométrico 125 de la vía férrea. En este segundo vehículo ha habido varias personas mareadas, por lo que se ha movilizado una UVI para su valoración.