Previa del Rayo Vallecano - FC Barcelona

El FC Barcelona tratará de sumar este domingo su tercera victoria para seguir en los puestos de cabeza de LaLiga EA Sports 2025-2026 en su tercera visita consecutiva en este arranque liguero, en Vallecas, donde le espera (21.30 horas) un Rayo Vallecano que el año pasado le creó muchos problemas y que le recibe animado tras su billete europeo.

El equipo blaugrana cierra su ciclo de tres salidas con las que ha empezado el campeonato doméstico con la esperanza de no fallar y mantenerse en el primer tren cabecero antes de afrontar el primer parón internacional de la temporada.

Tras ganar con solvencia al RCD Mallorca, jugando en superioridad numérica mucho tiempo, el actual campeón sufrió mucho más el pasado sábado en el Ciutat de València ante el recién ascendido Levante UD, frente al que fue 2-0 abajo al descanso. En la segunda parte, aceleró y empató rápido, pero no fue hasta más allá del minuto 90 cuando respiró con un tanto en propia meta.

Y las dificultades que tuvo en la capital del Turia se atisban en una plaza siempre difícil como es el Estadio de Vallecas y más ante un Rayo Vallecano que la pasada campaña le terminó resultando un hueso a un Barça, que puede ser también el más perjudicado por el estado del terreno de juego, denunciado por los propios futbolistas franjirrojos.

El campeón tendrá que adaptarse a este escenario para sumar su tercera victoria e intentar hacerlo con el menor sufrimiento posible ante un rival que jugó el pasado jueves para ganarse su derecho a estar en la Conference League, aunque su técnico Íñigo Pérez, optó por reservar a muchos titulares de cara a este choque contra los blaugranas.

De hecho, el preparador navarro dispuso un once en la goleada (4-0) ante el Neman bielorruso del que únicamente parece que repetirán ante el actual campeón dos futbolistas: el guardameta Augusto Batalla y el central Florian Lejeune. Los otros nueve deberían ser los habituales que completaron el equipo que cayó en San Mamés por 1-0 y que espera volver a crear problemas a un FC Barcelona nunca cómodo en el barrio madrileño.

El equipo de Hansi Flick ganó en su última visita por 1-2, pero empezó perdiendo y tuvo que ser un gol en el tramo final de Dani Olmo el que le diese los tres puntos y rompiese una mala racha de tres visitas sin lograrlos, con dos derrotas y un empate desde el retorno del conjunto vallecano a la Primera División.

LA DUDA EN LA MEDIAPUNTA

Además, en la visita liguera del Rayo Vallecano a Montjuic, el actual campeón sólo pudo imponerse por la mínima por un tanto de penalti del polaco Robert Lewandowski. Motivos suficientes para que el Barça salga sin relajaciones y con el objetivo de abrir lo antes posible el marcador ante un rival que le apretará y que destaca por su disciplina defensiva.

Hansi Flick sólo tendrá la baja del centrocampista español Pablo Martín, 'Gavi', aquejado de molestias en su rodilla derecha, y seguramente el alemán opte por hacer menos probaturas de las que hizo en su once titular la semana pasada ante el Levante UD, un experimento que no le funcionó demasiado bien.

Así, el francés Jules Koundé y el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong deberían volver al once, con la posibilidad de que Eric García, lateral en Valencia, juegue en el centro de la defensa junto a Pau Cubarsí por tener una salida de balón más limpia que con Ronald Araujo.

En el frente ofensivo, el brasileño Raphinha, mediapunta el pasado sábado, volvería a su costado izquierdo en detrimento del inglés Marcus Rashford, con Lamine Yamal dispuesto a desafiar las condiciones por el izquierdo. Arriba, Lewandowski podría tener su primer oportunidad, mientras que la principal duda para Flick residiría en el enganche entre un Fermín López al que podría dar confianza ante los rumores de su posible salida destino al Chelsea inglés y un Dani Olmo, suplente en los dos primeros choques.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; López, Ciss; Isi, Díaz, García; y De Frutos.

FC BARCELONA: J.García; Koundé, E.García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermín, Raphinha; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C.Balear).

--ESTADIO: Vallecas.

--HORA: 21.30/DAZN.