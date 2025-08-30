Perú reprocha a Sheinbaum sus críticas al encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo

El Gobierno peruano ha protestado las declaraciones formuladas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ha denunciado la "injusta" situación de encarcelamiento que atraviesa el expresidente peruano Pedro Castillo, en prisión preventiva por acusaciones de rebelión y abuso de autoridad tras el fallido autogolpe de diciembre de 2022.

Sheinbaum se reunió el viernes con Guido Croxatto, abogado de Castillo, en un encuentro que acompañó en redes sociales con un mensaje a favor del "injustamente encarcelado" Pedro Castillo. "La libertad de Pedro Castillo es también la libertad de todos los pueblos que luchan por una democracia justa, libre y digna", sentenció Sheinbaum, que entiende al expresidente como una víctima de una persecución política.

"El ciudadano Pedro Castillo no es un perseguido político, como falsamente pretende sostener la señora Sheinbaum", ha respondido el Ministerio de Exteriores peruano en un comunicado que señala a Castillo como responsable de un "flagrante quiebre del orden constitucional" al anunciar "la disolución inconstitucional del Congreso de la República y la instauración de un Gobierno de excepción".

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú repudia esta posición ideologizada, que contradice los principios básicos del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados", añade el comunicado.

Por último, el Gobierno peruano ha lamentado que Sheinbaum "pretenda desconocer que el secretario general de Naciones Unidas, mediante comunicado del 8 de diciembre de 2022, condenó todo intento de subvertir el orden democrático en el Perú y llamó a respetar el Estado de derecho".