Luis de la Fuente convoca a Aleix García (Bayer) en sustitución de Gavi

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha llamado Aleix García, centrocampista del Bayer 04 Leverkusen alemán, para ocupar el hueco del lesionado Pablo Páez 'Gavi' para los partidos ante Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial 2026, según confirmó el combinado nacional este sábado.

El futbolista catalán vuelve de este modo a entrar en los planes del técnico riojano que le convocó por última vez para la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones 2024-2025 ante los Países Bajos, anotando un penalti en la tanda que decidió el pase en Mestalla, y que ya acumula cinco partidos como internacional con la 'Roja'.

