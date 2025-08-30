Liberan a un grupo secuestrado en el asalto a un orfanato de Haití a principios de mes

El Gobierno de Irlanda ha anunciado este viernes la liberación de un grupo de personas que habían sido secuestradas el 3 de agosto en el asalto a un orfanato en Haití, entre ellas la directora del centro, la misionera irlandesa Gena Heraty, y un niño de corta edad.

El ministro de Exteriores irlandés, Simon Harris, ha celebrado en un comunicado la liberación de su compatriota y de "todos los ciudadanos haitianos" que habían sido tomados como rehenes en un orfanato de Kenscoff, al sur de Puerto Príncipe. Las informaciones iniciales apuntaban a cerca de una decena de secuestrados.

"Es el resultado que todos esperábamos", ha celebrado Harris, que ha agradecido a las autoridades locales, a la ONU y a los gobiernos europeos que se habrían implicado en el proceso por el "incansable trabajo" de estas últimas semanas. El Gobierno irlandés, ha añadido, brindará "todo el apoyo posible" a las víctimas para que se recuperen de esta "terrible" experiencia.

La familia de la misionera también ha querido expresar en una nota su alivio y agradecimiento, resaltando que ahora la "prioridad" es la protección de Heraty e instando a los medios a respetar su privacidad. Asimismo, han querido lanzar un mensaje de esperanza para que haya "paz y seguridad" en Haití, un país marcado por el vacío político y la presencia de las bandas armadas.