Las donaciones ilegales han costado a Alternativa para Alemania (AfD) un millón de euros en multas desde 2017

Desde su entrada en el Parlamento en 2017, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha tenido que pagar alrededor de 1,1 millones de euros por numerosas violaciones de la Ley de Partidos Políticos y es, con diferencia, el partido alemán más sancionado al respecto, según la administración legislativa en Berlín.

Los partidos representados en el Bundestag, la cámara baja, han pagado un total de 1,8 millones de euros desde 2017 por aceptar donaciones ilegales, proporcionar información falsa en los informes financieros o hacer un uso indebido de los fondos de los grupos parlamentarios, indica un informe publicado en la edición dominical del periódico 'Die Welt', al que ha tenido acceso DPA.

Según el Bundestag, la AfD se vio afectada principalmente por donaciones ilegales de la empresa suiza Goal AG para publicidad electoral en las elecciones estatales de 2016 en Baden-Württemberg y 2017 en Renania del Norte-Westfalia, y por una donación de casi 400.000 euros procedente de Suiza.

Otra reclamación por algo más de 108.000 euros aún no es definitiva.

La AfD ha presentado una demanda contra la decisión y apelado ante el Tribunal Administrativo Federal. Los ultraderechistas alegan falta de experiencia inicial con las donaciones.

En comparación, los otros seis partidos representados en el Bundestag tuvieron que realizar pagos significativamente menores, según el informe. Estos oscilaron entre los 200.000 euros pagados por los demócratas cristianos (CDU) y los apenas 2.300 euros del Partido Liberal (FDP).

Para explicar la cuantía de sus multas, la AfD señaló su corta trayectoria como partido. "Especialmente en los primeros años, la AfD no ha podido aprovechar la amplia experiencia en el manejo de donaciones que otros partidos habían acumulado durante décadas", declaró su tesorero, Carsten Huetter, al diario 'Die Welt'.

El tesorero ha asegurado que, hoy en día, todas las donaciones se revisan estrictamente, existen tres instancias de escrutinio y las ramas del partido reciben clases intensivas de procedimiento.