La vida de Javier Sartorius, que dejó el tenis por la misión y la contemplación llega a los cines el 12 de septiembre

El documental 'Solo Javier', sobre la vida de Javier Sartorius Milans del Bosch, un joven que dejó su vida aristócrata y su carrera en el tenis para convertirse en misionero y contemplativo, llegará a los cines de España el próximo 12 de septiembre.

Producido por Adauge, con la dirección de Josepmaria Anglès, y distribuido por Bosco Films, el 'film' narra la historia de este joven que se graduó en Administración de Empresas en Estados Unidos y que, ya siendo campeón de pádel-tenis en aquel país, impactado por la pobreza de las personas sin hogar en Los Ángeles, comenzó a sentir inquietud por la vida espiritual, pasando por el yoga y la meditación.

La película recorre los pasos de Javier (interpretado por el actor Tomás Farell) que cambió su vida tras aceptar una invitación para ir de misiones a Cuzco (Perú), donde encontró la fe.

La cinta, de 91 minutos de duración, cuenta con la producción de Albert Escuder (Faraway Land), la fotografía de Joan Girbau Xalabarder (Artista de Carrer) y con la música de Luis Mir Filizzola (Children of God).

El documental se ha rodado en España, Estados Unidos y Perú. Entre otros lugares, destacan el seminario de Toledo, el Santuario de Nuestra Señora de Lord, ubicado en las montañas del Prepirineo catalán, lugar donde él llevó una vida contemplativa y el Monasterio Cisterciense de San Miguel de Dueñas, donde vivió los últimos días de su enfermedad y falleció de un repentino ataque al corazón poco antes de recibir el sacramento del orden sacerdotal.