La UE pide a EEUU que reconsidere su veto al viaje del presidente palestino a la sede de la ONU

La Unión Europea ha pedido a EEUU que reconsidere su decisión de revocar los visados de entrada al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a 80 responsables palestinos a la sede de Naciones Unidas en Nueva York para acudir a la próxima asamblea general.

"A la luz de los acuerdos de sede existentes entre las Naciones Unidas y su estado anfitrión, instamos a que se reconsidere esta decisión", ha hecho saber la alta representante y jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina, liderada por Abbas, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), matizando que declarará una exención para los integrantes de la misión permanente de Palestina ante la ONU.

La revocación, tal y como ha esgrimido, ha venido dada por el "incumplimiento de sus compromisos" y por "socavar las perspectivas de paz" dentro del conflicto abierto en la Franja de Gaza entre Israel y las milicias palestinas. Para ello, insiste en que deben "repudiar sistemáticamente el terrorismo".

El propio presidente Abbas ha pedido a la Administración de Donald Trump que reconsidere su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU.

"La Presidencia (palestina) ha instado al Gobierno estadounidense a reconsiderar y revocar su decisión de denegar los visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina que planea asistir a las reuniones de la Asamblea General de la ONU", reza un comunicado de la oficina de Abbas, que ha expresado su "profundo pesar y consternación" por el anuncio de Washington.

Así, ha asegurado que "esta decisión contraviene" tanto el Derecho Internacional como el acuerdo suscrito entre la organización internacional y Estados Unidos (firmado en 1947), que obliga a este último a emitir visados a los representantes y empleados de los Estados miembros, y de aquellos asociados a las actividades de la ONU. "Especialmente desde que el Estado palestino es un miembro observador", ha agregado.