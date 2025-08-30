La defensa aérea rusa intercepta cerca de 90 drones ucranianos en distintos puntos del país

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado durante la madrugada de este sábado alrededor de 90 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, la mayor concentración de ellos sobre el mar Negro, según han informado las autoridades rusas.

"Durante la noche de ayer, desde las 21.00 hora de Moscú del 29 de agosto hasta las 07.00 hora de Moscú del 30 de agosto, los sistemas de defensa aérea en servicio interceptaron y destruyeron 86 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha notificado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje compartido en Telegram a primera hora de la mañana.

La mayoría de estos dispositivos (30) ha sido neutralizada sobre aguas del mar Negro. Asimismo, 15 vehículos aéreos del mismo tipo han sido detenidos sobre territorio de Crimea, trece sobre la región de Rostov, once sobre la región de Krasnodar Krai, cinco en Briansk, y cuatro en Bélgorod.

Además, otros dos vehículos aéreos no tripulados han sido abatidos en cada una de las regiones de Smolensk, Kaluga Tver, y uno más en cada uno de los territorios de Tula y Kursk.

Estos ataques se producen en un momento de máxima tensión en la región, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya denunciado este viernes que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk (Donetsk), un punto clave para la logística del despliegue ucraniano en el este del país, en el marco de la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022.

Así las cosas, la comunidad internacional tiene ahora los ojos puestos sobre el líder del Kremlim, Vladimir Putin, al que acusan de no tener ninguna voluntad de sentarse con su homólogo ucraniano para negociar el fin del conflicto armado. En palabras del presidente del Consejo Europeo, António Costa, a estas alturas y tras los "ataques brutales" lanzados sobre Ucrania en los últimos días, está ya "claro" que Putin "elige la guerra en lugar de la paz".