Irán anuncia la detención de ocho presuntos espías vinculados al Mossad durante el conflicto armado con Israel

La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado este sábado la detención de ocho presuntos espías vinculados al servicio de Inteligencia internacional de Israel, el Mossad, y especializados en el envío de información clasificada durante el conflicto de junio entre ambos países, en una operación efectuada en la provincia de Jorasán Razaví, en el noreste del país.

"En coordinación con el sistema judicial, ocho agentes asociados con el servicio de espionaje del régimen sionista (Mossad) fueron identificados y arrestados en esta provincia", han hecho saber fuentes de la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Según la agencia, los detenidos "recibieron entrenamiento especializado" por agentes israelíes a través de Internet y emplearon la red para enviar "coordenadas de centros vitales y sensibles, así como información sobre destacadas figuras militares" a oficiales de Inteligencia del Mossad durante el conflicto de junio.

Esta información fue empleada, por ejemplo, en ataques contra la ciudad santa de Mashhad, en el este del país, alcanzada por un bombardeo israelí el 19 de julio, en el transcurso de las hostilidades.