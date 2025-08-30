IFA 2025 trae las novedades en tecnología de consumo y del hogar para Europa de marcas como Samsung, LG, Roborock y Acer

Con septiembre llega un año más la feria de tecnología de consumo IFA, que entre el 5 y el 9 de septiembre acogerá en Berlín (Alemania) novedades sobre productos y servicios que llegan al mercado europeo de la mano de marcas como Samsung, LG, Roborock y Acer.

IFA es la feria más grande dedicada a la tecnología de consumo y de electrodomésticos, que permite ver las tendencias que dan forma al mercado, con la inteligencia artificial, los videojuegos, la creación de contenido, la movilidad y la salud digital como su temas principales.

La nueva edición abrirá sus puertas el 5 de septiembre, momento en que los usuarios podrán acceder a 'stands' repletos de productos y experiencias que podrán ver, tocar y probar, alojados en 27 pabellones, hasta el cierre de la feria el día 9.

Antes de las fechas oficiales de apertura, la feria celebrará unos días dedicados a la prensa, que acogerán las presentaciones de los nuevos dispositivos, electrodomésticos y servicios que llegarán al mercado europeo.

Estas dos jornadas arrancarán el miércoles 3 de septiembre con la conferencia inaugural (13:00h), aunque ya esa misma mañana se podrán conocer los nuevos equipos para el trabajo y el ocio de Acer (10:30h).

Ya el jueves 4 será el turno de Anker (10:00h), que presentará productos que llevan la IA a la vida cotidiana, y de Samsung (11:00h), que ofrecerá su visión sobre cómo la IA está transformación el hogar. Por tarde, TCL (15:30h) mostrará sus nuevos televisores, electrodomésticos con IA y dispositivos como unas gafas de realidad aumentada.

El día 4 también se celebrará ShowStoppers (18:00h), un evento que reúne a más de 70 empresas tecnológicas que realizarán demostraciones prácticas de sus productos y experiencias inmersivas.

ELETRODOMÉSTICOS QUE DAN FORMA AL HOGAR CONECTADO

Los electrodomésticos tienen un lugar destacado en IFA. LG ya ha confirmado una nueva gama de electrodomésticos, con frigoríficos y soluciones de lavado, que combina funciones inteligentes, eficiencia energética y un diseño que se integra en los espacios contemporáneos de los hogares europeos y nuevas.

Siemens, por su parte, centrará sus novedades en una innovación que atiende al diseño, que dura y es sostenible, mientras que Miele mostrará los productos que introducen la nueva era de la cocina.

Bosch compartirá con los asistentes los electrodomésticos que resuelven los desafíos del día a día de las personas de manera fiable y segura y AEG aprovechará este escaparate para presentar una gama de lavavajillas.

En su 'stand', Haier desplegará su visión 'Naturalmente Conectada', una propuesta de ecosistema inmersivo basado en su plataforma hOn con electrodomésticos y servicios inteligentes para el hogar.

En conectividad, Fritz! presentará sus nuevas soluciones para la gestión de la fibra óptica y el WiFi en malla, y televisores, HiSense actualizará su gama RGB MiniLED. Sony, además, llevará a IFA su tecnología RGB, un nuevo sistema de visualización con tecnología de control de retroiluminación que patenta por primera vez en Europa tras su presentación a principios de año.

La apuesta de Ecoflow por equipos para la gestión energética inteligente del hogar también estará presente en la feria, donde, además, Roborock y Dreame presentarán nuevos aspiradores y robot-aspiradores para el hogar.

Aparte de estas marcas, también participarán en la feria Dyson, DJI, tadoº, Panasonic, Reolink, Nuki y Dolby, entre otras.