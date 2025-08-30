Hamás aplaude la condena de España y países europeos a la nueva ofensiva israelí pero pide medidas concretas

El movimiento islamista palestino Hamás ha aplaudido la condena declarada este pasado viernes por España y varios países europeos contra la nueva ofensiva del Ejército israelí contra la ciudad de Gaza, la más poblada del enclave palestino, aunque ha pedido que sea el prolegómeno de medidas concretas ahora mismo en el limbo.

En la nota conjunta, España, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega y Eslovenia reiteraron que "la intensificación de las operaciones militares pondrá en peligro la vida de los rehenes que permanecen cruelmente a manos de Hamás y provocará la muerte intolerable de civiles palestinos inocentes, entre ellos mujeres, niños y ancianos".

Todos ellos entienden que la operación anunciada por el Gobierno israelí "abre una nueva fase de incertidumbre y sufrimiento insoportable para ambas partes". La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha advertido este viernes de que cerca de un millón de palestinos estarían en riesgo de desplazamiento forzoso por una "intensificación de la operación militar" de Israel.

Para Hamás, la condena europea representa "un paso importante que se suma a la creciente ola de condenas y demandas internacionales para detener la agresión, el genocidio y el hambre contra Gaza".

En su comunicado, recogido por su periódico afín, 'Filastin', Hamás pide "a los países árabes y al mundo" que traduzcan "estas posiciones en medidas prácticas concretas y medidas punitivas disuasorias para poner fin a los crímenes de genocidio y hambruna, así como a las constantes violaciones del derecho internacional por parte de la ocupación".

Sin embargo, este mismo sábado desde Copenhague (Dinamarca), la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, ha reconocido la división reinante sobre este tema en los países del bloque europeo, empezando por Alemania, que no ha respaldado las propuestas de sanciones conjuntas al entender que no iban a cambiar en modo alguno la propuesta israelí, y apostado por medidas unilaterales como la suspensión parcial de la entrega de armas a Israel.