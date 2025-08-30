Grupos de Macedonia del Norte, Colombia, Zaragoza y Cáceres mostrarán su folclore en el festival A Concejo de Palencia, que se celebrará desde este sábado día 30 hasta el 3 de septiembre, dentro de la programación de las Ferias y Fiestas de San Antolín.

A los internacionales, se unirán grupos de Cáceres y Zaragoza, además de palentinos, como parte de un programa que se completará con una feria de artesanos y el concierto del grupo palentino Carrión Folk.

El concejal de Festejos, Fran Fernández, ha presentado el pasado miércoles día 13 el programa, que arrancará este sábado a partir de las 11.30 horas en la Plaza Mayor con la inauguración del Mercado Tradicional de Indumentarias e Instrumentos.

En esta cita, ocho artesanos procedentes de Palencia, Burgos, Zamora, León, Cantabria y Valladolid ofrecerán al público la oportunidad de poder adquirir piezas de indumentaria tradicional, paños, instrumentos, artículos de joyería, juguetes de madera o estampaciones tradicionales.

En concreto, los participantes son 'De sayas y manteos' (Burgos); Son de los Valles (Benavente, Zamora); Pindongas (Palencia); Estampaciones Mila Dolz (Palencia); Prieto Olite Joyeros (León); Panderetas Toño Clavel (Cevico de la Torre. Palencia); Panderetas La Duela (Cantabria); David Núñez, talla pastoril, instrumentos y juguetes de madera (Valladolid).

Hora y media más tarde, los grupos de danzas palentinos Jorge Manrique, El Cristo, Aires Palentinos, Danzantes de la Puebla, Ave María, Reino de Castilla y Zascandil, participarán en la Plaza Mayor en la iniciativa La Plaza Baila.

Por la tarde, a partir de las 20.30 horas en la Plaza Mayor, llegará el plato fuerte con la celebración del Festival Nacional A Concejo que contará con la participación del Grupo Folklórico 'El Pilar' de Zaragoza, la Asociación Cacereña de Folklore 'El Redoble' de Cáceres y el Grupo de Danzas 'Jorge Manrique' de Palencia.

Ya el domingo 31 de agosto, a las 13.15 horas, se llevará a cabo el Pasacalles-Baile Vermú A Concejo por la calle Mayor. Posteriormente, a las 21.00 horas, el broche de oro llegará de la mano del grupo Carrión Folk, que presentará en la Plaza Mayor su disco 'Báilalo'.

Por su parte, el A Concejo Internacional que se desarrollará los días 1, 2 y 3 de septiembre y contará con la participación del grupo Kud Pance Pesev de Macedonia del Norte y de las Combinaciones Folklóricas de Colombia.

Así, los grupos internacionales actuarán el lunes 1 y martes 2 a las 20.30 horas en la Plaza Mayor, además del lunes a las 13.00 horas en las plazas de los barrios de San Juanillo y San Pablo.