Francisco Rivera, sus reveladoras palabras tras la separación de Kiko e Irene Rosales: "La vida hay que vivirla"

Mientras Kiko Rivera se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la semana tras anunciar su separación de Irene Rosales después de 11 años de amor y 2 hijas en común, Francisco Rivera continúa disfrutando de su verano en familia ajeno al complicado momento que está viviendo su hermano, con el que no tiene ningún tipo de relación desde hace años.

Apurando sus vacaciones en 'El Recreo', la finca de Ronda que Cayetano y él heredaron de su abuelo Antonio Ordóñez, el torero ha reaparecido este jueves con Lourdes Montes en el primero de los dos conciertos de Camilo en el Festival Occident Starlite de Marbella. Relajado y cómplice con su mujer mientras el hijo de Isabel Pantoja acapara un sinfín de titulares por su inesperada ruptura matrimonial, Francisco se ha mostrado de lo más animado bailando mezclado con el resto del público las canciones más conocidas del cantante colombiano, uno de sus favoritos.

Y aunque no se ha pronunciado directamente sobre la separación de Kiko, sí ha hablado del gran momento personal que está viviendo, lanzando un revelador mensaje -no sabemos si dirigido en parte a su hermano aunque no se hablen- sobre cómo afrontar la vida para ser feliz: "Yo voy bien, no necesito plantearme nada nuevo, como voy, 'virgencita, virgencita, que me quede como estoy', ¿no? Nada, cada año, la verdad que es que nosotros, claro, al final, los toreros entendemos la vida distinto, entonces eso de retos nuevos, nosotros entendemos que la vida hay que vivirla cada día y bebértela a tragos largos, la verdad que hay que disfrutar porque morir lo sabe hacer todo el mundo, pero vivir no" ha expresado.

"Así que aplicaos el cuento, a disfrutar todo al máximo hasta que no quede más remedio que volver a casa, la verdad que con los niños el verano se disfruta todo de otra manera, ¿no? Así que nada, seguid disfrutando que todavía queda, parece que se acaba mañana, todavía queda un poquito, vamos a disfrutarlo, hay que pensar en hoy, ya mañana pensaremos en otra cosa" ha concluido, en lo que podría ser un consejo a su hermano para que afronte su ruptura con Irene con positividad y ganas de seguir adelante.